Se manifiestan productores por falta pago

Decenas de productores de leche del estado de Chihuahua, con estiércol en mano, acudieron a la secretaría del bienestar para protestar la falta de pago por las dependencias federales, para exigir sus derechos, así como la entrega del recurso por parte de las autoridades.

"No nos pida pedir disculpas por acciones que hacen mis compañeros en la desesperación de su situación, las tiendas no fían, las vacas no esperan, lo que pedimos es que se nos cumpla el pago y los recursos que nos deben".

Durante la protesta, el personal de la dependencia llamó a la delegada del bienestar Bertha María Alcalde, solicitó que respeten las oficinas pues calificó como una falta de respeto el haber hecho la protesta con excremento u botellas de leche.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Durante la protesta, los productores entregaron 2 litros y medio de leche a una ciudadana en el lugar, que les solicitó que no desperdicie el recurso, al ser un producto completamente útil.

"Está es una protesta en contra de la federación, nosotros no somos ni vándalos ni criminales, somos meramente productores que buscan que se nos pague el mes de leche que nos deben, pues la comida ya no nos la están fiando ni sabemos de dónde más sacar recurso".

Así mismo, los manifestantes señalaron que si había más personas interesadas en recibir recursos, les pueden entregar, pues la leche está limpia, sólo es leche bronca.

"El dinero les va a llegar el próximo viernes" señaló el profesor Jesús Cañas, delegado de Liconsa en Chihuahua, durante la protesta de productores de leche en las oficinas del bienestar del gobierno federal.

"Si no tiene capacidad de sostener su palabra como delegado de Liconsa, qué está haciendo en ese puesto", señaló Santos Anchondo, uno de los manifestantes que se reunieron en las oficinas de Chihuahua.

"Nosotros le gritamos porque usted empezó a gritarnos a los productores, esto no es una agresión, agresión es que no nos paguen", señalaron los quejoso.

