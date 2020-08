Se manifiestan docentes de la Sección 8 del SNTE

Docentes de la Sección 8 del SNTE bloquearon la avenida Antonio de Montes donde se ubican las instalaciones de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua para exigir trato justo a los docentes y que permitan que 200 interinos de Secundarias Técnicas puedan continuar con la prorroga.

La líder sindical mencionó que no es justo que a unos compañeros maestros se les brinde la oportunidad de continuar con las prorrogas y que a otros no, sobre todo porque la autoridad educativa local no ha cumplido con los acuerdos a los que se había llegado para proteger el salario y la certeza laboral de esos 266 maestros y maestras, muchos de ellos de la zona serrana.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Señalaron que desde ayer están buscando dialogo con las autoridades educativas, quienes se han cerrado a atender las demandas del magisterio.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Ayer, la maestra Rosa María Hernández, secretaria general de la Sección 8 solo recibió la llamada del Secretario de Educación, Carlos González Herrera para informarle que interpondría una denuncia ante la FGE.

