Se manifiestan docentes del Conalep; exigen pago de aportaciones a las afores y Fovisste

Docentes del Conalep se manifestaron para exigir la atención del director general Eloy García Tarín, debido a que desde el mes de enero, la institución no deposita la aportación patronal a las afores y al Fovissste. Además, temen que no les paguen el incremento salarial, el ahorro y el aguinaldo.

La maestra Blanca Balderrabano y secretaria del trabajo del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Chihuahua (Sitacech), a nombre de los trabajadores, externó la preocupación y la incertidumbre que existe entre los empleados debido a que no se están realizando las aportaciones correspondientes y sus cuentas financieras se están incrementando.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Denunciaron que desde hace meses están solicitando una audiencia con el director general, quien se ha negado a recibirlos y las excusas que les dan es que no se encuentra en las instalaciones. ubicadas en la avenida Washington y avenida Cantera.

“Le avisan por mensaje que estamos aquí y no llega, pero parece que no quiere hacerle frente a qué Conalep está en quiebra y por eso han dejado de pagar las aportaciones”, dijo la maestra.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Chihuahua mostraron los estados de cuenta, el mes de enero fue la última vez que se realizó la aportación al Fovissste y a las afores, en los meses subsiguientes ya no existen aportaciones.

Desde la administración de José Alfredo Chávez Ruiz, el Conalep fue desfalcado con la contratación de más de 60 administrativos, además de que se dejó de pagar los seguros de vida, como en el caso de la maestra Lety, docente del plantel 1 de Chihuahua, quien falleció hace un año y sus deudos no han podido recibir el seguro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El problema se agrava debido a que los empleados no pueden acceder a un crédito hipotecario y la explicación que se les brinda es que no es posible, debido a que la dependencia no está haciendo las aportaciones y que deben pedirle a la institución que se ponga al corriente.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

A los empleados se les descuenta quincena tras quincena, pero ese recurso no se ve reflejado, solo ven como los intereses se van acumulando. El saldo de la afore en lugar de incrementarse, se está disminuyendo.

De la misma manera, informaron que algunos docentes han impartido cursos a alumnos y no les pagan.