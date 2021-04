Se manifiestan empleados de Klifer en sus instalaciones

Más del 50 empleados de la empresa Klifer del Norte se manifiestan por las pésimas condiciones tanto laborales como de los camiones en que trabajan.

Argumentan que no pagan a Infonavit a pesar de que a ellos sí se les descuentan las cuotas.

Fotos: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

De igual manera, que no les dan equipo para trabajar y los camiones están en malas condiciones, no les dan mantenimiento, no los reparan y no tienen seguro.

Señalan también que salen 10 camiones por día a las colonias Infonavit, Revolución, Saucito, Mesquites, Gloria, Insurgentes y ya les quitaron rutas.

La Empresa Klifer de Norte se encuentra en las calles 9a y 79a, colonia Aeropuerto.

