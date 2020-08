Se manifiestan estudiantes de la Uach frente a Rectoría

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua se manifestaron frente a las instalaciones de Rectoría para exigir se disminuya el 50 por ciento de descuento en la colegiatura, para ello interpondrán un amparo.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

Los manifestantes señalaron que desde el pasado 31 de julio sostuvieron una negociación con las autoridades universitarias donde solicitaron el descuento para todos los estudiantes, sin embargo en lugar de aceptar el beneficio universal lanzaron la convocatorias para Beca Covid.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

Se argumentó que muchos de los estudiantes no tienen acceso a la beca y por ello se les viola el derecho a la educación al no contar con los recursos suficientes para pagar.

Lizbeth, una de las manifestantes señaló que desde el 19 de mayo de 2019 se estableció por decreto que le corresponde al Estado la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y rectoría no tiene fundamentos para no reducir el costo de la colegiatura, ya que su autonomía no está por encima de la Constitución.

Te puede interesar: