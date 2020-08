Se manifiestan frente a Palacio de Gobierno

Alrededor de tres decenas de integrantes del Movimiento Antorchista en Chihuahua tomaron la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para manifestar que no les han provisto de apoyo alimentario que solicitaron a través del DIF Estatal, para población vulnerable durante la contingencia.

Con cartulinas y pancartas que incluían leyendas como “Chihuahua tiene hambre, y sin trabajo ni alimentos, sin seguridad para la gente sumamente pobre”, tomaron parcialmente la Calle Aldama, entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, exigiendo una respuesta del gobernador Javier Corral Jurado.

Pilar Muñoz Márquez, responsable del trabajo de Movimiento Antorchista en Chihuahua, declaró que “Ha sido una burla de parte de las autoridades con el programa de alimento estatal que estamos pidiendo, hay gente que no ha podido tener acceso a la ayuda que brinda el DIF”, dijo.

Mencionó que el 20 de abril, entregaron la solicitud de alimentos y una lista de personas en situación vulnerable en Atención Ciudadana de la dependencia y denunció que no se les ha dado respuesta.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

“Dicen que desconocen por qué el Gobierno del Estado, en especial el DIF no nos da una respuesta favorable a la petición. Los invité a que fueran a las colonias, que vieran los domicilios de las gentes, tienen los teléfonos, domicilio particular, que les hablaran, y que recogieran aquí las despensas, pero no se da ni una ni otra cosa”, acusó.

Así mismo, señaló que no se ha dado respuesta tampoco al resto del pliego petitorio del Movimiento Antorchista, que se ha hecho a un lado.

“Hemos tenido reuniones –cuando se pudo- con Joel Gallegos, en la Dirección General de Gobierno, en Secretaría de Educación y Coesvi, lo que nos dicen es que es el gobernador el que tiene que autorizar, pero tampoco se nos dice nada. Pareciera que no les gusta que viniéramos a manifestarnos, y esa ha sido la respuesta nuestra petición. Aquí vamos a estar cada ocho días, aunque no se nos atienda, que la opinión pública se entere de la negativa por esta administración”, finalizó.





