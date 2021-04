Se manifiestan locatarios del Parque Infantil del DIF

“Si no obtenemos una respuesta favorable tomaremos otras medidas, ahora sí vamos a cerrar las calles, hasta ponernos a vender, pero el parque no dejamos que se abra si no estamos también nosotros adentro”, señaló Claudia Galindo, dirigente de los locatarias del Parque Infantil, que se manifestaron este miércoles para exigir que se les devuelvan sus puestos en dicho recinto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Habrá una forma de presión para no afectar a la ciudadanía, porque sabemos que es la única forma que nos han escuchado, cerrando calles o manifestándonos de esta manera”, secundó Jaime Morales, dirigente de los vendedores ambulantes.

“Ahorita buscamos una forma de presionar para obtener algo”, dijo, mencionando que ya consiguieron que Cinthia Chavira, presidenta del DIF, los reciba mañana a las 10:00 horas en las instalaciones del parque.

Fotos: Gerardo Aguirre| El Heraldo de Chihuahua

“Anteriormente nos cerraron por la pandemia, todos los que estamos aquí somos vendedores ambulantes o vendedores de adentro de la instalación del DIF, hay compañeros que trabajan en las deportivas, son gente que ha luchado”, señaló.

“Esta es una convocatoria manipulada, aunque diga que no María Eugenia (Álvarez Monge), queremos que no se haga político ahorita que andan en sus campañas, simplemente es una lucha por un derecho”, advirtió Morales.

“Ellos dicen que no tenemos un derecho y que nos vayamos a lo legal o como queramos, que esta convocatoria se hizo legalmente en tiempo y forma, que se puso en los medios. Nunca se vio en los medios, manifiestan que salió en un periódico, lo hemos buscado y no lo hemos obtenido”, aclaró.

“Tenemos una grabación donde María Eugenia acepta con sus propias palabras que lo que hizo fue un error, que no hizo bien la convocatoria, que nomás se enfocó en la remodelación de un parque infantil, que quedó hermosísimo, qué bueno le damos las gracias, fue con recursos de la ciudadanía no de ella, es para la misma ciudadanía”, subrayó.

Fotos: Gerardo Aguirre| El Heraldo de Chihuahua

Jaime Morales señala que parque no es para gente de clase media alta, como argumenta Álvarez Monge.

“La clase media alta realmente no va a venir, pero los empresarios que ella sí está metiendo al parque vienen con fines de ganar, dejando abajo a las personas que no tienen esa capacidad. Hablamos de una tienda dentro del parque de más de 20 m2, quién va a pagar 20 m2 a 350 pesos/m2, quieren abrir el parque viernes, sábado y domingo, con esos días no se va alcanzar a pagar esa renta. No han hecho el estudio como debe ser, lo ven como grandes empresarios. No se dan cuenta que no es la cantidad, no se venden grandes cosas, no se le gana mucho a los productos que se venden”, dijo.

“Esto lo queremos hacer público para que se dé cuenta nuestro gobernador que ya se va, que ya trae muchos problemas, o Cinthia, para que se dé cuenta la gente que trabaja con ellos de lo que está sucediendo”, señaló.

Fotos: Gerardo Aguirre| El Heraldo de Chihuahua

Reiteró que todo desde un inicio viene mal, desde el momento que los desalojaron para remodelar fue arbitrariamente porque nunca se notificó.

“Si realmente esto no lo arreglamos va a terminar mal, porque ella da por hecho que el parque ya lo va a inaugurar y si no se nos resuelve, no es amenaza, pero no lo vamos a permitir”, advirtió.

Por último, la dirigente de los locatarios dijo que “queremos que Corral le dé solución, porque es en este gobierno de él lo que nos está haciendo. No les debe a otros gobiernos este problema”.

Te puede interesar: