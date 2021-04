Se manifiestan médicos privados; exigen ser vacunados vs el Covid

“Estamos en situación de emergencia, los hospitales están ya llenos, si esto continúa así se van a saturar de nuevo y van a colapsar, por eso exigimos la vacunación”, señaló el doctor José Alfredo Ceniceros Valenzuela, presidente del Consejo de Médicos de Chihuahua, quien encabezó una marcha de la División del Norte hasta el Palacio de Gobierno para exigir la vacunación de los médicos privados.

“En los esquemas de vacunación iniciales en el país se vacunó al sector público, sin embargo fue sólo la primera y segunda línea Covid, todavía hay personal que tiene contacto con pacientes contagiados que no han sido vacunados, estamos hablando de más de 2 mil 500 empleados de salud”, dijo.

Los médicos subrayan que no se ha terminado de vacunar, “empieza ya la vacunación en otros sectores, sin embargo los médicos privados no han recibido esta vacuna. Es totalmente ilógico, porque la Organización Mundial de la Salud recomendó que en cuanto se iniciaran las campañas se vacunara a todo el personal de salud, que no es nada más médicos, sino también enfermeras, odontólogos, químicos, camilleros, afanadores, recepcionistas y algunos administrativos, además que todos los médicos que trabajan en los consultorios privados en las diferentes colonias de la ciudad, que es personal doble o triplemente expuesto”.

Indicó que la semana pasada hubo una declaración muy desafortunada del presidente de la República, “dijo que la vacunación para el sector privado de los trabajadores de salud no es prioritaria. Eso nos hace venir aquí a protestar, porque no hemos conseguido de ninguna manera que nos atiendan”.

Enfatizó que ya son más de 400 días con esta pandemia y ha habido varias etapas, empezando con contagios bajos, “pero a partir de octubre hubo una sobreocupación hospitalaria que hizo colapsar al Sistema Estatal de Salud, ya de por sí muy deteriorado. Y ahora con más carencias y con personal más cansado y con esta situación de que no nos escuchan en cuanto a la vacunación del personal que falta, esto para nosotros es algo totalmente irresponsable”.

Dijo que en el estado han sido sumamente castigados, el gremio médico principalmente, “van más de 130 médicos fallecidos, médicos muy valiosos, también hemos visto decesos de personal de enfermería, químicos, etcétera”.

Apuntó que en el Hospital Central fácilmente rebasan las 15 personas fallecidas, nada más médicos, “es una situación de emergencia, es peligroso. Aparte de que el personal de salud ya está muy cansado de más de 400 días de pandemia y con todas las carencias y todavía enfrentarnos a una cuestión ilógica como es un esquema de vacunación centralizado. Lo maneja únicamente la Sedena, el Sistema Nacional de Vacunación nunca fue utilizado a pesar de que es sumamente eficiente, no sabemos por qué el presidente continúa centralizando las acciones, lo que consideramos muy peligroso, estamos asustados porque está habiendo una nueva ola de contagios, con estas nuevas cepas que ingresaron al estado”, concluyó.