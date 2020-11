Se mantiene el litro de gas LP en los 11.49 centavos

Pronostican aumento en consumo de gas LP para los próximos días conforme vallan descendiendo las temperaturas, pues según el pronostico del tiempo en la próxima semana la entidad llegara a los -2º, por el momento el precio por litro en la mayoría de las estaciones de gas, se mantiene en los 11 pesos con 49 centavos por litro, hay quienes optan por usar los calentones eléctricos o de leña.

Despachadores de varias empresas gaseras manifestaron que hasta ahora no se a disparado la demanda del gas LP, pues aseguraron que las temperaturas no han bajado tanto como para que se consuma mas cantidad, pero al día las filas se observan de las 18:00 horas en adelante.

Los dedicados a la venta de este combustible coincidieron en que los precios no han variado y aunque estén cercanas las bajas en las temperaturas los precios del gas se han mantenido en los 11 pesos con 49 centavos y que hasta el momento no han recibido alguna notificación de aumentos contemplados.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Doña Martha quien llegaba a cargar su cilindro de 30 kilos, señalo que no lo llenaban pues no alcanzaba con los ingresos de la casa, la cliente dijo que en esta temporada gastaba poco mas del doble de la temporada de calor ya que además de cocinar, el uso del calentador de agua y el calentón.

Otros ciudadanos optan por el uso de calentones de leña que cuyo kilo esta en el mercado en un precio de 4 pesos para calentar los hogares, aun y cuando pagan el uso de gas para calentadores de agua gastando en el otro insumo en vez del combustible LP.

Hay también quien en medida de que de pronto no tiene para el gas LP, o bien para la leña suelen aprovechar calefactores eléctricos que estos en vez de ahorrar solo les disparan el recibo de electricidad hasta en un 40 %, muchos usuarios de esta alternativa señalaron que lo utilizaban para salir del apuro cuando aun no les pagaban o bien que se acabara el gas a horas no apropiadas.

Los aumentos de filas por mas ventas se estima que ocurran durante la próxima semana en la que el servicio meteorológico esta indicando que bajaran las temperaturas en la capital, y es ahí donde los vendedores de combustibles mantendrán la sana distancia en las filas y el uso de cubre bocas.

