Se necesita un nuevo esquema de semáforo: CCE

“Nosotros definitivamente sí estamos preocupados por estos nuevos repuntes por la movilidad tan alta que se ha dado en días pasados, y en las empresas estamos tomando de nuevo altos estándares de cuidado para las personas”, declaró Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua.

No obstante, agregó que se requiere de un nuevo esquema de semáforo: “creemos que este semáforo que se dio ya hace casi un año, necesita adecuarse a la realidad, ya necesita adecuarse a sí mantener el cuidado de las personas, pero sin detener la actividad económica”.

En este sentido, recordó que hay una propuesta interesante que hace la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y que, espera, pueda compartirse dentro de poco, y poder tener ese semáforo diferente, cuidando a las personas pero manteniendo la economía.

“El semáforo actual ya no funciona y no podemos estarle dando a un semáforo distintas tonalidades. No es la misma meter a un mismo esquema a todos los lugares; este esquema que tiene la universidad, sería interesante que lo presentara pronto, y ya lo ofreció al Gobierno del Estado, al parecer aún no hay alguna respuesta, pero sí tiene que ver mucho de los tamaños, horarios, edades”, precisó Santini.

Ante esto, refirió que “no es la misma” abrir un lugar para personas de edad madura, que uno donde estén jóvenes, niños, adultos; además, que no es la misma tampoco tener horarios especiales para que la gente esté cómodamente y con su sector, argumentó.