Se postula Karen Mora para el Distrito VI Federal por Morena

Karen Mora, consejera estatal del Movimiento de Regeneración Nacional declaró su intención de contender por el Distrito 6 Federal, en los próximos comicios electorales que se realizarán en el año 2021.

“Si llego a ser legisladora del Distrito VI federal, no solo voy a legislar para Morena o los fanáticos de Andrés Manuel, voy a legislar para toda la ciudadanía y tengo que ser la voz de todos ellos, en lo personal, creo que así será.

En lo personal tengo la fe en que será también en todo el estado, porque así como yo voy a levantar la mano, van a levantar la mano diferentes personajes políticos, a lo mejor, no todos natos de Morena, pero sí, con la idea y la simpatización de lo que es el proyecto; creo que eso nos va a llevar a ser más objetivos”, afirmó.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Durante su mensaje de postulación, aseveró que los chihuahuenses del Distrito VI merecen representantes dignos, e hizo el compromiso de volver a integrarse en la comunidad, y no solo jugar un papel en la Cámara de Diputados, por lo que aseguró que los chihuahuenses recuperarán la esperanza y que dará la victoria a Morena en 2021.

Al ser cuestionada por su aspiración por la ciudad de Hidalgo de Parral, refirió que es originaria de la localidad en el sur del estado, sin embargo, ha residido desde hace seis años en Chihuahua Capital, por lo que ha decidido contender por el Distrito VI. No obstante aseguró que Morena puede tener los primeros cuadros en Parral y apostó porque la militancia de su partido pueda ocupar esos espacios, siempre y cuando, estén preparados para las tareas que se avecinan.

“Ahí está (en Parral) el equipo que me aventó a lo que es la política estatal y soy Consejera, por ahí. Siempre he tenido el compromiso moral y político de estar con ellos, y los voy a apoyar, aun así, estando en Chihuahua. Mi carrera política está en Chihuahua, tengo mucho cariño por la gente de Chihuahua que me ha ayudado a formarme y ser lo que soy. A ellos son a los que les debo totalmente esto, y por eso quiero regresarles un poquito de lo mucho que he tenido”, finalizó.

