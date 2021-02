Se quejan en fraccionamiento Valle de Mercia por cobro de agua

Vecinos del fraccionamiento Valle de Mercia, en el área de Valle Escondido, al poniente de la ciudad, reportan un cobro adicional de 2 mil pesos en sus recibos de agua, por concepto de cambio de medidor, luego de que circulara la información en el área de Valle Escondido sobre este cambio obligatorio por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Los residentes exhiben un oficio del Departamento de Facturación y Cobranza de la JMAS, en el cual se les hace saber de la instalación de medidores ultrasónicos para contar con lecturas remotas precisas y confiables.

Dicha sustitución, dice el oficio, “obedece al Plan Estratégico de Medición 2019-2021 y es de carácter obligatorio”…

El documento firmado por el licenciado Luis René Villarreal P. termina diciendo que los trabajos se realizarían en febrero y marzo y no tendrían costo para los usuarios del fraccionamiento.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Al respecto, Araceli Margarita Pérez Zúñiga, presidenta del Comité de Vecinos de Valle de Mercia, dijo a El Heraldo que “la información que me dio la JMAS es que los medidores no se iban a cobrar, a excepción de las casas que estaban vacías y que se les iba a poner por primera vez, porque hay el caso de varias casas que aunque ya están asignadas no se han ocupado”.

Señaló que se cambiaron los medidores en todas las casas y a los que no lo tenían seguramente ya les llegó el cobro del medidor, porque es lo que se debe de pagar.

Por otro lado, señaló que se permitió la entrada a los trabajadores de la JMAS porque los medidores son de su propiedad, “nosotros no tenemos injerencia del tubo que está saliendo de la casa hacia el medidor, no podíamos negarles la entrada, porque ya traían una consigna del Municipio de cambiar los medidores”, explicó.

Por otro lado, dijo que sí han tenido problemas con los nuevos medidores, porque las válvulas son de mala calidad y se tapan con la arenilla que trae el agua.

Ella misma tuvo ese problema y después de reportarlo un jueves en la tarde, se presentaron el viernes en la mañana y acudieron dos veces más el sábado y el domingo para checar el funcionamiento.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

“Afortunadamente, a partir de que vinieron no me ha vuelto a pasar, luego le pasó a otro vecino y le platiqué lo que me pasó. Yo veo las dos caras, es cierto que hemos tenido problemas con los medidores, que dicen que las válvulas que traen son de mala calidad. Pero también es cierto que cuando yo hablé a la Junta Municipal, que tenía Covid, vinieron hasta tres días seguidos a checar”, subrayó.

En su calidad de presidenta del Comité de Vecinos, dijo que les advirtió que no se podían cobrar los medidores porque ellos tienen dos años que entraron al fraccionamiento y esto se lo confirmó la JMAS.

“Yo quisiera saber de la persona que le están cobrando cuánto tiempo tiene pagando el medidor y si antes ya se lo habían cobrado, porque ahí sí el comité puede hacer una reclamación a la JMAS. En lo particular tengo tres años y no se me cargó el medidor”, apuntó.

