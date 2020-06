Se quejan vecinos de la colonia Revolución por calle cerrada

Obra realizada por la junta de aguas en la colonia Revolución ocasiona molestias a más de 60 vecinos pues la calle permanece cerrada en su totalidad.

Esta obra de reparación según lo especificado uno de los empleados que se laborando en el lugar es con el fin de cambiar la tubería de drenaje antigua por una más moderna por lo que debió cavar una gran proporción de ese tráfico de la calle Pascual Orozco misma que abarca desde la Vicente güereca hasta la calle María Elena Hernández.

El macho de los vecinos de la zona no es exactamente porque está cambiando la tubería sino que externaron lo difícilmente pueden pasar a sus casas sobre todo lo que dejan que sus vehículos encargados o lejos de sus casas porque no pueden ingresar con ellos a la mayoría de sus viviendas por lo que solicitará a la autoridad correspondiente se de prioridad esta obra ya que son unas horas las que laboran y de pronto ya no ven y en este tipo de obras específicas de recibir prioridad por la situación.





