Se recupera Presidente de CEDH tras contagio de Covid-19

Tras superar la etapa crítica por el contagio de Covid-19 que sufrió y, luego de casi un mes de atención y tratamiento médico en casa, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Néstor Armendáriz Loya se recupera de la afección y gradualmente ya ha comenzado a atender los asuntos institucionales.

“Agradezco las muestras de preocupación por mi salud que he recibido en los días recientes de muchas personas. Me encuentro bien y ya atendiendo algunos asuntos de la oficina, incluso he acudido por un par de horas esta misma semana”, explicó el presidente Armendáriz.

Aclaró que, de acuerdo con la normatividad que rige a la institución, las ausencias temporales del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las suple quien ocupe la Primera Visitaduría y es también la persona que ejerce la representación legal del organismo, por lo que reconoce el compromiso de la Mtra. Miriam Aguilera Mercado, quien se ha hecho cargo de algunas de las responsabilidades de la presidencia, durante los días en los que se ha requerido, así como los demás integrantes del equipo.

El presidente resaltó que se mantiene en todo momento la atención de los casos positivos de contagio que se han presentado entre el personal en algunas de las oficinas de la institución y con todos los protocolos de sanidad para controlar la dispersión del padecimiento, bajo la supervisión del Comité de salud conformado para estos efectos, por lo que la operación de todos los servicios ha seguido su curso.

Actualmente se brinda atención en línea y citas por teléfono para la recepción de quejas de la ciudadanía, a fin de evitar exposición de la salud, tanto del personal de la Comisión, como de la ciudadanía que solicita los servicios.





