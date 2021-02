Se recupera Subsecretaria de Salud del Covid-19

La doctora Mirna Florencia Beltrán Arzaga, subsecretaria de salud fue víctima de infección del virus SARS CoV2, ella es parte de los más de 51 mil casos que registra el estado de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A través de sus redes sociales, la funcionaria pública dio a conocer que las últimas dos semanas han sido difíciles, ya que presentó diversos síntomas entre ellos la falta de aire, fatiga y dolor generalizado, entre otros.

La médica recibió el tratamiento a tiempo y permaneció en su hogar bajo el cuidado d e su familia.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

“Estas ultimas dos semanas, me toco vivir el COVID como paciente, fue un freno después de ir 1000km/hr, nada me habia hecho parar ante esta pandemia, no tenia tiempo, pero este virus microscópico, me puso el alto”, escribió en su muro de Facebook.

La doctora recomendó no bajar la guardia y cuidarse, sobre todo ser individualistas en las acciones que se tomen porque en ello va la vida de los amigos y seres queridos.

“Esta pandemia no termina”, dijo al agradecer a quienes estuvieron al pendiente de su salud.

Te recomendamos: