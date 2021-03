Se registra Alejandro Díaz como candidato a la gubernatura

Alejandro Díaz se registró como candidato del Partido Fuerza Por México a la gubernatura ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral (IEE), acompañado de la dirigencia estatal y nacional.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

En punto de las 12:00 horas, Alejandro Díaz ingresó a las instalaciones del IEE en la capital del estado a entregar la documentación necesaria para quedar registrado como candidato a la gubernatura por el partido Fuerza por México.

"Fuerza Por México brilla por luz propia, no tiene compromisos y no tiene ningunas ataduras. No es salite de nadie, no le venimos a hacer el caldo gordo a nadie. Nuestro único compromiso es con la ciudadanía, con las familias que han dedicado su vida al trabajo por este gran pueblo", dijo

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Agregó que los políticos de siempre le han fallado a la ciudadanía, por lo que señaló que este este es el tiempo de las y los chihuahuenses. "No permitamos que alguien más tome decisiones por nosotros. Necesitamos gente comprometida, familia fuertes para que salgan a buscar oportunidades y que ya no permitamos que los grande talentos de hombres y mujeres se tengan que ir a otros países porque aquí no encontraron oportunidades", señaló.

Diaz recibió la constancia de registro por parte de su esposa Giselle, ante la presencia de Monica Reyes, de ruta cinco, Ricardo Robledo, secretario de Organización Nacional y el dirigente estatal, Antonio Franco.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

