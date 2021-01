Se registra el profesor Julio Robles por el Distrito 18

El académico Julio César Robles Venzor, presentó su registro como precandidato del PAN por el Distrito 18 con sede en la ciudad de Chihuahua.

“El día de hoy he decidido registrarme como precandidato al distrito 18 de esta capital por el partido Acción Nacional; cómo maestro de 14 años de experiencia y con toda mi vida radicando en la colonia Villa Juárez, no puedo ser indolente con las necesidades que no son atendidas para los chihuahuenses”, dijo Robles Venzor.

El hoy precandidato señaló que su aspiración está respaldada por su preparación académica y su trayectoria como catedrático, lo que seguramente le dará credibilidad ante la militancia panista para apoyar su proyecto.

Reiteró que su actuar siempre ha estado apegado a la ética y a la prédica con el ejemplo, por lo que fue enfático en destacar su limpia trayectoria profesional.

