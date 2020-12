Se registra Pavel Aguilar Raynal como precandidato a gubernatura por el PRD

Pavel Aguilar Raynal, se registró esta tarde como precandidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en las instalaciones del Partido dentro de la capital de la entidad.

“esta es nuestra propuesta en el camino político, pero estamos abiertos a propuestas de políticas públicas, he tenido la oportunidad de platicar y apoyar ideas con todos los actores y no me siento menos para buscar las gubernatura”, afirmó.

Explicó que que el proceso electoral 2021 será difícil ante las condiciones de salud que se están enfrentado por el Covid-19.

“Este proyecto fue aprobado por todo el gremio del Partido de la Revolución Democrática, es nuestro camino”, dijo.

Pavel Aguilar Raynal es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la UACh, actualmente es dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD); fundador del movimiento “Todos Somos Chihuahua”; fue diputado del Distrito 8; Consejero Nacional del PRD; Secretario General del CEE del PRD; y Presidente del CEE del PRD

