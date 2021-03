Se respetará la decisión del Poder Judicial, asegura AMLO

“La reforma que se aprobó del Poder Judicial tiene como propósito garantizar su autonomía, su independencia, mejorar el funcionamiento y sobre todo combatir la corrupción”, dijo en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de las suspensiones que otorgaron jueces en relación con la reforma energética.

“Se ha generado una polémica que considero buena porque vamos a transparentar todo lo relacionado con la política de privatización que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal, donde se le dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para generar la energía eléctrica y vender la luz a precios altos y darle preferencia al mismo tiempo a particulares y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos”, señaló.

“Hay corporativos que mediante la interpretación sesgada de la ley que existía llegaban a pagar o están todavía pagando menos que una familia de clase media por el consumo de luz. Y desde luego una tienda de abarrotes de un pueblo pagaba o paga todavía hasta cinco veces más que un centro distribuidor de productos de las grandes cadenas comerciales”, apuntó el primer mandatario.

Subrayó que la polémica se da porque están corrigiendo todos estos excesos y abusos.

“Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista y eso ya cambio, pero como son intereses que tienen que ver con grupos financieros, empresariales, con los medios de comunicación, con los intelectuales, desde luego con jueces, magistrados, ministros, legisladores”.

Recordó que hay una denuncia en la fiscalía, “porque cuando se aprobó la reforma energética se entregaron sobornos a los legisladores, para votar a favor de la reforma energética, esta que sirvió de marco para llevar a cabo las privatizaciones en la industria eléctrica y la petrolera”.

Manifestó que se van a respetar las decisiones del Poder Judicial, “luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes, que no había porque antes el poder de poderes era el Ejecutivo, el presidente y ahora hay autonomía e independencia en los poderes, estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de Derecho, no como antes (…) esto es lo que ahora está desconcertando a algunos, pero nos tenemos que ir acostumbrando a la nueva realidad”, concluyó.

