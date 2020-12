Restablecen servicio hospitalario por parte de Pensiones Civiles

Después de varios días de trabajar de manera permanente con diversas autoridades principalmente con la dirección de Pensiones Civiles del Estado (PCE), en la solución de la problemática generada por la falta de atención hospitalaria en la capital del Estado por parte de pensiones civiles del estado, ayer por la noche se informó a la Organización Sindical que el problema estaba resuelto, ya que se había concretado la negociación con los directivos de los hospitales en chihuahua capital para que siguieran brindando sus servicios con toda normalidad.

“La problemática pudo haberse extendido a toda la entidad, pero estuvimos pendientes de ello, siempre con el acompañamiento de la dirigencia nacional del SNTE y en comunicación con el Secretario de Hacienda, el Director del Instituto y el propio Gobernador del Estado, para resolver la falta de recursos que limitaron el servicio de dos de los principales nosocomios en la región centro, un asunto prioritario para nosotros como sindicato, expresó Ever Avitia, dirigente de la Sección 42 del SNTE”.

Fue enfático al dirigirse a las instituciones deudoras que por no enterar o entregar a pensiones civiles las aportaciones correspondientes generaron esta situación, “deben ponerse al corriente con sus adeudos, esta situación no debe presentarse de nuevo ya que la seguridad y la vida de los agremiados no puede ser expuesta por ninguna razón” seguiremos insistiendo para que esta exigencia se materialice y brinde los resultados que den solvencia económica y viabilidad a nuestro instituto de seguridad social.

