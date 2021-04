Se reúne Brenda Rios con productores de la Sierra

Brenda Ríos Prieto, candidata del Partido Verde Ecologista de México al Gobierno del Estado, en reunión con silvicultores, piscicultores, pequeños empresarios y ganaderos de la Sierra Tarahumara, señaló la importancia de centrar esfuerzos de trabajo para la seguridad de la zona.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Que la gente entienda que el tema de la reforestación no es como en las ciudades, de que hay que poner este arbolito en un parque y, ¡ay qué padre! Es mucho más allá de eso, debemos de tener un plan realmente sustentable donde seamos una parte importante. La sierra es la que le da agua al estado “, dijo.

En su encuentro con silvicultores, piscicultores, pequeños empresarios, ganaderos y prestadores de servicios, Ríos Prieto señaló la falta de conocimiento y de interés por la Sierra Tarahumara, que debe ser un eje primordial de cualquier plan de gobierno.

Foto: Cortesía | PVEM

La candidata dijo que los gobiernos pierden tiempo pensando qué hacer con las problemáticas forestales cuando “la sociedad civil es muy organizada y siempre tiene las respuestas para todo”.

Miguel Ángel Hernández, productor forestal con más de 30 años de trabajo en la sierra, resaltó la falta de seguimiento a las acciones para rescatar el área verde de Chihuahua, pues "los funcionarios y dueños de los predios posan solo para la foto.

“En las reforestaciones cada quien hace lo propio, pero no se le da seguimiento. No sé qué pasará con los dueños de los predios, se hacen reforestaciones y muy bonitos en las fotos, muy guapos, pero no le damos seguimiento”, dijo el productor.

Te puede interesar: