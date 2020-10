Se reúne gobernador con representantes de los módulos de riego

Este lunes 19 de octubre, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, se reunió con los presidentes y representantes de los distintos módulos de riego de los distritos 05, 90 y 113 y unidades de riego, con el propósito de conocer el balance de las aportaciones que el Estado de Chihuahua ha realizado al cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos, así como responder puntualmente a las comunicaciones de la Secretaría de Gobernación, sobre este conflicto.

Derivado de la reunión celebrada en el Palacio Estatal de Gobierno, los productores y el gobernador acordaron realizar un posicionamiento conjunto, para precisar y definir una postura en torno del problema y las condiciones indispensables para el diálogo y la negociación, conforme las siguientes premisas:

1.- Es falso que Chihuahua no haya hecho aportaciones para el cumplimiento del Tratado. En condiciones de sequía extrema hemos pagado con creces, y lo hemos hecho en mayor volumen que cualquiera de los ríos tributarios. Al día de hoy, y a reserva de presentar un balance especifico de todo el volumen extraído de la cuenca del Río Conchos, Chihuahua ha aportado 910 millones de m3, a través de escurrimientos y del trasvase de la Presa Las Vírgenes a la presa El Granero, lo que representa un 46.6 % del total aportado en conjunto por los seis ríos tributarios de la Cuenca del Río Bravo. Ratificamos aquí que en ninguna parte del Tratado se especifica un porcentaje o volumen determinado para el estado de Chihuahua.

2.- Rechazamos categóricamente lo expresado por la Secretaria de Gobernación, de que, si el Tratado es revisado por los Estados Unidos, “la culpa será del Gobierno de Chihuahua”. No sólo es una declaración irresponsable, sino que además demuestra una ignorancia supina, primero porque México puede cumplir en tiempo y forma antes del 24 de octubre; y segundo, porque ninguna autoridad de los Estados Unidos, ha planteado su revisión.

3.- El 24 de octubre vence el ciclo 35 del Tratado de Aguas de 1944, que abarca el quinquenio 2015-2020, y nuestro país pagará la totalidad de la cuota que corresponde (2,158 millones de m3), con las extracciones de todos los ríos tributarios y el resto con las fuentes contempladas en el tratado para tal efecto. Por lo tanto, deberá suspenderse la extracción de agua de las presas del estado, así como retirar de las presas a la Guardia Nacional, de manera urgente, de la comunidad de Las Pilas, que ha quedado rodeada por la corporación y donde las afectaciones materiales y de comunicación son cuantiosas por las zanjas y barricadas que se han colocado.

4.- Reiteramos nuestro rechazo a las prácticas autoritarias de presión indebida e ilegal y las insinuaciones calumniosas en contra del movimiento estatal de defensa del agua; así como la estrategia de intimidación y amenazas por parte de la Secretaria de Gobernación, basadas en estar presionando de manera individual a algunos de los líderes del movimiento, a partir de los procedimientos iniciados por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, como es el caso del Ingeniero Salvador Alcantar, al que le mantienen congeladas sus cuentas bancarias, que usa para el depósito de su pensión y sus ingresos productivos. (Se anexa documento del procedimiento que se le ha abierto).

5.- A pesar de lo anterior, expresamos nuestra disposición al diálogo para conocer cualquier planteamiento o propuesta que de manera formal, transparente, pública y directa presente el Gobierno Federal en torno de las aportaciones de nuestro estado al Tratado, mediante un mecanismo de negociación en el que participen los representantes legales de los módulos de riego, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, y a través de las instancias competentes y con capacidad de decisión.

Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Salvador Alcantar Ortega, Presidente S. de R.L., Unidad Conchos DR05; José Francisco Ramírez Licón, Presidente S de RL Unidad San Pedro DR05; César Alonso Villanueva Reyes, Presidente Módulo de Riego No. 1 DR05; Víctor Fernando Arellano Armendáriz, Presidente Módulo de Riego No. 2 DR05; Fidel Carrasco Ruiz, Presidente Módulo de Riego No. 3 DR05; Gustavo Villa Rivera, Presidente Módulo de Riego No. 5 DR05; Raúl Vázquez Chavarría, Presidente Módulo de Riego No. 7 DR05; Jorge Arturo Cassiano Escobar, Presidente Módulo de Riego No. 8 DR05; Fernando García Castillo, Presidente Módulo de Riego No. 9 DR05; Jorge Alejandro Aldana Aguilar, Presidente de Agricultores Unidos de las Riveras del Río Conchos A.C. DR113; Martín Parga Castillo, Representante de las unidades de riego, José María Loera Pérez, Presidente del Módulo 5 DR090; Rolando Núñez Saldaña, Módulo 1 DR090; Arnaldo Valenzuela Colomo, Asesor Técnico DR 090. Representantes legales de los Usuarios de Distritos y unidades de Riego en la Cuenca del Río Conchos.





