Se reúne Marco Quezada con representantes de Morena

Marco Adán Quezada, aspirante a la presidencia municipal por Morena, se reunió con la dirigencia estatal, diputados federales, locales, regidores y activistas del partido, con quienes acordaron unificar fuerzas para conquistar la capital de Chihuahua.

Indicó que el objetivo es tener un primer acercamiento con quienes representan las bases fundamentales del partido, conocerlos de cerca, saber de sus inquietudes e invitarlos a sumarse a su proyecto que tiene el objetivo de posicionar a la 4T en la alcaldía de Chihuahua.

Mencionó que para ganar la capital es necesario sumar a todos aquellos representantes de la sociedad civil que saben que la forma de gobernar de la actual administración municipal, no fue la propuesta por la que votaron los chihuahuenses.

Destacó que en la localidad se convierte en un punto estratégico para llevar al poder estatal a Morena, el cual se logrará demostrándole a los chihuahuenses que las propuestas del partido son las más adecuadas para responder a sus exigencias.

Martín Chaparro, presidente estatal de Morena, expresó que este encuentro fue para darle la bienvenida a Marco Adán Quezada en un ambiente en el que se puede demostrar que representan un equipo sólido que tiene un candidato con experiencia sobrada para gobernar la capital de Chihuahua.

Resaltó los principios fundamentales de Morena como no robar, no mentir y no traicionar; estas fueron algunas de las características que vieron en Marco Quezada para elegirlo como el candidato que demuestre que Morena realmente es un instrumento para representar el país.

Durante la reunión, los asistentes establecieron el compromiso de fortalecer un proyecto que hacia el interior del partido eleva la moral de quienes consideraban que sería difícil ganar la alcaldía de Chihuahua.