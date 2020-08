Se reúnen en cementerio para honrar a desaparecidos

Decenas de personas se reunieron en el cementerio municipal número 4, para recordar a quienes permanecen desaparecidos. Ahí, en la zona de tumbas sin nombre elevaron sus plegarias para que Dios toque el corazón de las personas que se los llevaron y se apiaden del dolor de sus padres y les digan donde están.

Las familias exigieron a las autoridades una investigación genuina, pronta e inmediata, así como la búsqueda ininterrumpida, sin embargo reclamaron la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales que solo mantienen la simulación, pues la Comisión Estatal de Búsqueda solo cuenta con 14 integrantes para más de 3 mil 459 desaparecidos y desaparecidas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“No se puede dar resultados con un gobierno sin compromiso, donde se les restringe lo más mínimo, como es la gasolina para hacer diligencias, simulación para mantener alas unidades pero sin la capacidad de respuesta”, señaló Norma Ledezma Ortega, fundadora y coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas.

Este 30 de agosto, Día Internacional de Personas Desaparecidas, se reunieron en la zona de fosas comunes, de cientos de personas inhumadas que no han sido reconocidas, personas sin nombre solo un número del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC). Personas que no hay quien vaya a llorar en ese lugar desértico y vacío, pero no tan vacío como el corazón de una madre o padre que durante años ha esperado el regreso de ese ser amado.

En medio del cementerio se reunieron para honrar a esas personas, esperando que algún día sus hijos, hijas, esposos, hermanos, regrese.

Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se organizaron junto con las familias para honrar a esas personas desaparecidas, de manera simultanea se realizo la conmemoración en Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua capital.

