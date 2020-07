Se reúnen exgobernadores en apoyo a la administración actual

Ante las afectaciones económicas que se viven en Chihuahua, debido a la pandemia del Covid-19, cuatro exgobernadores de la entidad se reunieron en una serie de apoyos productivos y de asesoría a la administración actual.

Patricio Martínez, Fernando Baeza, Francisco Barrio y José Reyes Baeza, participarán en el foro "llamado a la unión ante la pandemia".

El evento fue organizado por Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A. C y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A. C.

“La costumbre de nuestro país es que el exgobernador nunca es profeta en su tierra, tiene que desaparecer. Ni siquiera es bien visto que el exgobernador ande demasiado visible. Que el gobernador Corral haya tenido ese nivel de apertura, de cierta humildad de buscarnos, de apoyarse en nosotros”, dijo Francisco Barrio, durante su participación en el webinar “Llamado a la unión ante la pandemia”.



José Reyes Baeza explicó que los exmandatarios sostuvieron diversas reuniones de trabajo virtuales en las que surgieron diversas ideas para encontrar la forma de hacer compatible el cuidado de la salud con la apertura gradual de la economía de Chihuahua, partiendo de la base de que el aislamiento no puede ser permanente.





