Se reúnen funcionarios para dar solución al tema del agua

Durante este viernes se llevo a cabo la primera reunión de trabajo entre funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de oficinas centrales y la Dirección Local con usuarios de los distritos y módulos de riego de la Cuenca del Río Conchos, así como con personal del Gobierno del Estado, encabezados por Óscar Ibáñez, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento y René Almeida Grajeda, secretario de Desarrollo Rural.

El encuentro tuvo la finalidad de dar seguimiento al acuerdo que el gobernador Javier Corral Jurado estableció con Blanca Jiménez, directora nacional de Conagua, a efecto de dar solución a la problemática que hoy está atravesando el escenario del agua en la región de esa cuenca.

“El gobernador Javier Corral, firmemente solicitó que se establecieran mesas de trabajo, de diálogo, de conciliación, de búsqueda de soluciones, para que los compromisos del agua entre México y Estados Unidos se cumplieran, siempre y cuando no afecten a los productores chihuahuenses”, señaló Almeida Grajeda.

Dijo que el jefe del Ejecutivo estatal fue tajante y determinante, de que no permitirá que el compromiso del Tratado de 1944 afecte a los productores chihuahuenses.

La reunión entre la funcionaria federal y los funcionarios estatales, se caracterizó por ahondar en información preliminar necesaria para una formulación sobre la problemática.

“Es muy importante hacer saber que la Conagua presentó información que hasta este momento como Estado teníamos fuera de nuestro conocimiento, por lo que hoy al ser presentada, abrió la puerta para que del 7 al 10 de enero, a propuesta de la autoridad federal, continuáramos con los acuerdos”, determinó el secretario Almeida.

Pidió estar atentos y dar puntual seguimiento como autoridades estatales, de que no se cometa ninguna injusticia en contra de los usuarios chihuahuenses, quienes están absolutamente dentro de los márgenes de la ley, pues son concesionarios reconocidos por la Conagua.

“Lo más lamentable de esto es que ya hay algunos actores políticos que pretenden medrar y generar condiciones de incertidumbre irreales a los productores generándoles una condición no del todo objetiva, de que el agua de Chihuahua se va a perder, cosa que hasta este momento es mentira”, alertó.

El Gobierno del Estado invita a que las y los usuarios, mediante sus representantes sigan participando en las mesas de trabajo y de negociación que el propio gobernador ha logrado con la directora de la Comisión Nacional del Agua.

Esta problemática no tiene colores partidistas, expresó el titular de Desarrollo Rural, por lo que precisó “a todos aquellos actores que tengan intenciones o propósitos que no van de acuerdo a los usuarios del agua, no siembren la discordia y la inexactitud de la información”.

Informó que se ha trabajado con diputados estatales y federales, en particular con Mario Mata, miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que ha permitido que la conciliación fructifique en beneficio de las y los mexicanos, especialmente de los chihuahuenses.

René Almeida comentó que el propósito del gobernador es apoyar a los productores hasta el máximo, hasta donde las posibilidades lo permitan, proteger el patrimonio de los chihuahuenses, quienes están en las márgenes del Río Conchos.

“Por lo tanto, cualquier otro comentario fuera de estos términos, seguramente implican intereses perversos que lo único que buscan son intereses propios y personales”, concluyó.





