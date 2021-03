Se reunirá Corral con AMLO busca recursos financieros

Chihuahua y otros estados que integran la Alianza Federalista no recibieron apoyo por parte de la federación para el cierre del año, lo que ha ocasionado un boquete financiero de mil millones de pesos, por lo que los proveedores han cerrado las puertas.

El mandatario estatal Javier Corral Jurado señaló que ha estado realizando gestiones en coordinación con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien le confirmó que en breve se reunirá con Andrés Manuel López Obrador.

Aunque no existe una fecha establecida para dicha reunión, Javier Corral insistirá en la dotación de recursos, pues al cierre del año 2020 la federación no entregó apoyos financieros a Chihuahua a consecuencia de las diferencias políticas que se han sostenido desde que reventó el conflicto por el agua de las presa.

Dijo que cada día los problemas financieros son mayores, al grado que se tiene un atraso considerable con los proveedores, quienes ya han cerrado la puerta.

“Estamos arrastrando un hoyo de casi mil millones de pesos, que es el apoyo contemplado siempre nos habían apoyado, Peña ayudó en dos ocasiones, con AMLO en el 2018 negociamos el apoyo y en el 2019 nos apoyaron”.

En el 2020 el apoyo ya no sucedió, Chihuahua y otros 9 estados no recibieron apoyo financiero par el cierre fiscal, incluso mencionó que se apoyaron a otros estados que no tienen problemas financieros, ni carga de deuda como la de Chihuahua.

El mandatario destacó que “hay jiribilla” pues coincide en que la mayoría son integrantes de la Alianza Federalista, ya que solo Colima recibió un apoyo de 10 millones.

Sobre la reunión con AMLO aseguró que será pronto.

