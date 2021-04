Se trata más de vedar la posibilidad de que sea gobernadora: Pedro Gómez

El abogado Pedro Gómez Ibarra, declaró en la audiencia de vinculación a proceso de María Eugenia C.G., María A.S. y Rodrigo de la R.R. declaró ante el juez de control, que la investigación de la Fiscalía General del Estado, es para “vedar” la posibilidad de que sea la próxima gobernadora del estado.

“Quieren prohibir la posibilidad para que contienda como la futura gobernadora del estado de Chihuahua, vamos con la Adelita hasta donde llegue, pedimos que no vincule a proceso a ninguno de mis representados, no hay elementos suficientes” comentó el abogado al participar en la audiencia.

Hasta el momento se han desarrollado más de 13 horas de audiencia de vinculación o no a proceso donde los abogados, pidieron al juez que no vincule a los imputados, ya que refieren que no existen los elementos para que se de ese proceso judicial, sin embargo, aún falta la participación del Ministerio Público para que el juez de control pueda resolver.

Se espera que la audiencia, continué durante más de cuatro horas más, toda vez que el ministerio público debe emitir su argumentación y posteriormente el juez podrá decretar o no la vinculación en contra de los presuntos culpables.