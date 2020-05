Se unen ciudadanos y asociaciones civiles para luchar por preservar los cerros de Chihuahua

Este frente junto con Defensoras del Territorio “Salvemos los Cerros” y otras organizaciones, acordaron sumar esfuerzos para aportar un beneficio a todas las familias chihuahuenses.

Decidieron presentar la propuesta unitaria de la compra de los terrenos delimitados como propiedad privada que abarcan la superficie del Cerro Grande en su Uso de Suelo Área Natural de Valor Ambiental, por parte de las instancias de gobierno indicadas, de modo que el Cerro Grande, icono cultural y ambiental de Chihuahua, pueda ser dedicado a la preservación y conservación.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Informaron que su propuesta es que las autoridades, así como han realizado gastos de grandes sumas de dinero en actividades no esenciales como la publicidad, destinen un presupuesto a la compra del Cerro Grande para garantizar su protección, con énfasis en que la razón que las autoridades municipales manifestaron para no reconocer este Cerro como reserva fue que los propietarios podrían no estar de acuerdo.

“Podemos dar inicio a este proceso de compra y reconocimiento del Cerro Grande, que ya cuenta con la categoría de área natural de valor ambiental como uso de suelo”, señalaron.

Finalmente hicieron un llamado a las autoridades Estatales y municipales a pronunciarse y a iniciar este proceso con buena voluntad política y disposición, para demostrar que el interés prioritario es el de la regeneración del tejido-social y ambiental.

