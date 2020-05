Se unen creyentes en oración y buenas obras para superar la pandemia

Creyentes de diferentes religiones se han unido hoy, para realizar una jornada de oración, ayuno y buenas obras para superar la pandemia provocada por el Covid-19 y por la humanidad.

Así lo informó el vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua Pbro. Gustavo Sánchez Prieto, quien comunicó que la Iglesia Católica también se une a esta iniciativa.

“El Papa Francisco, en nombre de la Iglesia Católica, asumiendo la iniciativa nos llama a unirnos a ella. Advertimos la bondad de ella, porque no se trata de confusión de religiones, ni de equipararlas ni de confrontarlas. En 1986, Juan Pablo II promovió aquella oración, en la que se compartió el espacio y el tiempo, subrayó que no se trataba de indiferentismo religioso, ya que estaban Juntos para orar, no se trataba de orar juntos”, explicó.

De esa manera invitó al pueblo de Chihuahua a unirse a la oración, según su propia tradición religiosa, invocando a Dios como sabe hacerlo y, ahora además, por la pandemia, cada quien desde su casa.

“Los católicos mexicanos estamos invitados a rezar el Santo Rosario. Cada comunidad religiosa decidirá si participa o no en esta que, humildemente hay que decirlo, no es una iniciativa católica, ni siquiera del Papa. Si es en otro momento o de otra forma, cada agrupación religiosa decidirá, con la mejor disposición, lo que considere más pertinente”, invitó.





