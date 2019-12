Seguirán diálogos para la entrega de agua a EUA

Las entregas de agua entre México y Estados Unidos siempre se han resuelto a través del diálogo, sin mayor conflicto desde hace aproximadamente 70 años, por lo que no tiene por qué ser diferente en esta ocasión, dijo Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal.

“Es un tratado que siempre se ha resuelto, no vemos nosotros ningún riesgo. Que no se haga conflicto donde no existe, siempre ha habido voluntad de los gobiernos de México y Estados Unidos para resolver el asunto de los tratados. Lo acabamos de ver con la firma del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, porque tenemos una de las mejores relaciones entre ambos países”, expuso el funcionario federal.

Aseguró que no se va a imponer ninguna medida sin que reine primeramente el diálogo entre las partes, al cual se convocó desde el pasado 20 de diciembre, a la cual asistieron, además de él, la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros; el gobernador, Javier Corral Jurado; representantes de diversos distritos de riego y el diputado federal Mario Mata Carrasco, entre otros.

“Me extraña que el diputado Mario Mata, que estuvo presente en la reunión donde se dio la información a los usuarios de todo el estado de Chihuahua y se acordó que habría otra reunión el próximo 7 de enero, donde seguiríamos dialogando para llegar a los acuerdos necesarios, hable de conflictos donde a él le consta que no lo hay”, expuso Loera de la Rosa.

Negó que la Comisión Nacional del Agua haya pretendido abrir las presas para entregar el agua en días pasados, como lo expresó Mata Carrasco y el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien además se adjudicó supuestas gestiones ante Conagua para que la apertura de las presas no sucediera.

“No es cierto que el senador gestionó para que se evitara esto. Que no busquen, tanto él como el diputado Mario Mata conflictos donde no los hay. Están politizando exageradamente un asunto que, si bien es delicado, se tiene que resolver, que tenemos la confianza que, como siempre, se va a resolver con la voluntad de todas las partes”, dijo.

Llamó a las partes a atender la “mesa de trabajo para encontrar soluciones y alternativas al cumplimiento del tratado” del próximo martes 7 de enero para continuar construyendo el diálogo, al tiempo que les pidió ignorar a quienes no están interesados en encontrar soluciones sino lucro político.

NO PERMITIRÁN QUE CONAGUA ENVÍE AGUA DE LA BOQUILLA: MARIO MATA

El diputado federal Mario Mata Carrasco aseguró que no permitirán que la Conagua envíe mil millones de metros cúbicos de agua de la presa La Boquilla para pagar 200 millones de atraso a los Estados Unidos, a raíz del Tratado de Aguas Internacionales de 1944 con dicho país, ya que el resto se estaría enviando a Tamaulipas y Nuevo León, afectando severamente a la entidad; al mismo tiempo retó al senador Cruz Pérez Cuéllar a debatir sobre el tema.

“Es una aberración de la Conagua querer llevarse mil millones de metros cúbicos de La Boquilla para pagar 200 millones de atraso a EUA. Eso equivale a 3 presas Las Vírgenes llena. Además sólo la tercera parte es para el pago (del Tratado) el resto es para Nuevo León y Tamaulipas”, explicó el legislador, integrante de la Comisión Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

Además refirió que el coeficiente de eficiencia es del 30% es decir que sólo 300 millones de metros cúbicos llegarían al río Bravo, esto mientras retaba al senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, para debatir sobre el tratado en mención, ya que asegura las declaraciones del senador han sido erróneas.

“Es un tema muy difícil, sabemos que tenemos que pagar, de no hacerlo ponemos en riego el tratado, el gobernador (Javier Corral) hizo el compromiso específico, el primero que no se le puede dejar de pagar a Estados Unidos y el segundo que no se lastimará a los agricultores con sus concesiones”, dijo, por lo que no descartó que Tamaulipas vaya a sacrificar un poco al entregar agua.

Sentenció que de no existir voluntad, se entraría en un “juego de vencidas” entre el gobierno federal y los agricultores, “esta problemática no es político, es técnico, evidentemente la gente de Tamaulipas no quiere dejar de sembrar, ni nosotros queremos dejar de sembrar, y aquí es el conflicto, el cual se resuelve con diálogo no politizando, los módulos de riego de Tamaulipas y Chihuahua deben llegar a un acuerdo”.

“En ningún momento vamos a permitir que se lleven mil millones de metros cúbicos, no es viable, físicamente no llegarían a Ojinaga por el coeficiente de pérdida, además la presa La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero no entran en el tratado; no se trata de política, se trata de intereses, se quieren llevar el agua a Tamaulipas y Nuevo León para venderla”, sentenció el legislador.

Criticó la falta de definición de la Comisión Nacional del Agua donde no quiere imponer una cuota a Coahuila y Nuevo León, y al parecer sólo quieren que la entidad entregue el agua a Tamaulipas.