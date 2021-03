Seguirán en la lucha colonos de Pensiones

“Lo que pretendemos es seguir tocando puertas, seguir acudiendo a Pensiones hasta encontrar la manera de que nos vendan, seguir en la lucha. Ya tenemos tres años en esto y han sido puras largas, puras promesas por parte del gobierno y lo que nosotros necesitamos es una solución a toda esta problemática”, dijo a El Heraldo Carmen Domínguez, una de las residentes del Fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado, donde el pasado viernes se registró un enfrentamiento entre colonos y elementos de la Fiscalía General del Estado que intentaron desalojar a seis familias.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Carmen señaló que desde la pandemia no se habían reunido, por lo que el desalojo les tomó por sorpresa.

“Fue un atropello a los derechos humanos, entiendo que la ciudadanía está un poco irritada, molesta, son muy poco empáticos. Hemos visto los comentarios en Facebook, en las noticias. Pero la realidad es que la necesidad de vivienda es demasiado grande y no es sólo el Fraccionamiento Pensiones Civiles el que está invadido, hay miles de casos en todas las colonias de Chihuahua”, indicó.

Asimismo, reiteró la intención de pagar por las viviendas o aceptar otra alternativa que Coesvi o Gobierno les proponga.

“Siempre estuvimos dispuestos a encontrar la posibilidad de adquirir una vivienda, la ciudadanía qué bueno que les ha ido bien y pueden hacerse de sus casas. Nosotros trabajamos de manera independiente, muchos en trabajos informales, tianguis, vendiendo carros, también hay mucha gente que trabaja en empresas”, dijo.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Aseguró que siempre albergaron la esperanza, desde enero de 2019 que acudieron a Pensiones y se anotaron en una lista con la promesa de que serían los primeros en adquirir las viviendas.

“Nada más pedimos un poco de empatía, de conciencia, aquí hay todo tipo de personas, gente que sí abusa, gente que realmente necesita un hogar, gente que tiene capacidad de pago, gente que no. Sin embargo repito, no estamos cerrados a ninguna posibilidad, aunque sea de adquirir un predio, un terreno, como lo había ofrecido Carlos Borruel el 10 de mayo de 2019, tuvimos la primera mesa de trabajo con él y nos ofreció un predio en la colonia Mármol, pero pretendía 100 millones de pesos para que Municipio habilitara los servicios de agua, luz y drenaje. A lo que el Municipio se negó porque no había el capital. Pero también estuvo Sedatu, su representante Carlos Grado, él ofreció 12 millones de pesos para habilitar ese predio y todo se quedó en promesas”, aseguró.

Te puede interesar: