Seguridad para que empresas puedan invertir en Chihuahua: Lozoya

De ganar la gubernatura de Chihuahua, Alfredo Lozoya Santillán, indico que regresará la tranquilidad al estado para que los empresarios se sientan tranquilos de invertir y abrir plantas nuevas sin temor a la violencia, con lo que se generaría un impulso a la economía de la entidad.

El candidato declaró su compromiso de reforzar la seguridad en la entidad ante integrantes del Clúster Metal Mecánico durante su gira por la capital de Chihuahua. "Siéntanse tranquilos de moverse libremente que puedan poner fábricas en cualquier parte del estado que el crimen organizado no se meta en las actividades productivas. Yo no tengo miedo de los temas del crimen organizado si no resuelvo en menos de un año renuncio. Habrá tranquilidad para el ciudadano que todos los días sale a trabajar no le cobren cuota, que no tenga que pagar por derecho de piso”, destacó.

Además, propuso impulsar un plan de desarrollo urbano lo más riguroso que se pueda, a fin de que las ciudades tengan un crecimiento adecuado y que las constructoras no se vendan. En Parral, mencionó, lograron duplicar la obra pública en un año 8 meses sólo con una buena administración del dinero, pues enfrentaron retos como la entrega de 400 casas sin servicios básicos.

Su gestión, dijo, es la prueba de que se pueden hacer las cosas bien si no se le mete la mano al cajón, por lo que quiere demostrarles a los políticos que Chihuahua sí tiene una solución.

“Soy un ciudadano más, lo único que ha cambiado en Alfredo Lozoya es tener la satisfacción de decirle a los políticos de siempre que, si podemos gobernar y hacer mejor las cosas, necesitamos tomar las riendas del gobierno ya que de ahí partiremos”, aseguró.

Asimismo, les ofreció a los empresarios reunirse nuevamente después del 6 de junio, día de la elección, para hacer planes y proyectos concretos que ayuden al desarrollo y crecimiento de las empresas de este giro. “No utilizaré a empresas de otros estados para que me hagan el trabajo. Si no trabajamos de sol a sol y el escritorio y de ver la política como algo operativo no va a funcionar”, añadió.