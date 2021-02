Semana negra para la industria: cortes de energía, de gas y queda pendiente la reforma eléctrica

Integrantes del sector privado de Chihuahua señalaron que la semana del 15 al 20 de febrero fue una “semana negra” para la industria, desde los cortes de energía, los cortes de suministro de gas, y terminó al rematar con la noticia del avance de la reforma eléctrica federal.

“Para rematar terminamos con la noticia de que está avanzando la reforma eléctrica que apoya a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual podrá tener repercusiones en el costo de la energía eléctrica para la industria”, puntualizó Antonio Valadez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Chihuahua.

En este mismo sentido, el empresario indicó que el tiempo perdido y lo que se dejó de producir por las empresas chihuahuenses no se recupera de manera rápida o sencilla, por lo que habrá que realizar mayores esfuerzos para sopesar el daño.

“Esto nos deja como muestra que el gobierno debería tener un almacén de gas para que esto no pase, somos un país productor de hidrocarburos, y ahora sabemos lo frágiles que somos si dependemos de otros países”.

Con respecto a la Reforma Energética, Sergio Mendoza, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C. (Desec), informó que es una legislación que le da preferencia a la CFE en distintas actividades, y hace inviable a las demás empresas que han invertido en el país para entrar al mercado energético.

“Son empresas que confiaron en nuestro país, han invertido millones de dólares en granjas solares y eólicas para la generación de energías verdes y prácticamente las están dejando fuera del mercado”, puntualizó.

Esto deja varios problemas de competitividad, según explicó el empresario, dejando en primer lugar el dejar de lado a las energías renovables para el uso industrial, comercial y doméstico, entre otros aspectos.

“En segundo lugar, estamos de alguna manera traicionando la confianza que los inversionistas depositaron en México al invertir millones de dólares en proyectos nuevos; como lo he dicho antes, son golpecitos, que uno tras otro terminan aniquilando la confianza en el país”.

Sin embargo, señala que afortunadamente México no ha llegado al punto de no poder ser considerado como un país incompetente o inviable para generar o atraer inversión de otras latitudes, no obstante, esas acciones lastiman la confianza que se construyó con años de trabajo.

“Constellation Brands, el aeropuerto, ahora esta reforma energética, la cancelación de la subasta de energías. Hay un dicho popular mexicano que dice: Tanto va el cántaro hasta el agua, hasta que se rompe..., pues yo no sé cuándo se vaya a romper este cántaro, pero son situaciones que no abonan a nuestro país”.