Senador Gustavo Madero en contra de decreto presidencial

“Este decreto tiene tres graves noticias: que haya fracasado su estrategia, que militarice la seguridad pública y el que su proyecto está naufragando y va a radicalizar sus posiciones, va a polarizar y va a utilizar todo esto como una estrategia para las elecciones de 2021, ésta última es una perversidad”, declaró el senador Gustavo Madero, en relación al decreto presidencial donde se autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de seguridad pública.

Detalló que la primera “mala noticia” es que dicha acción es una “confesión de que no está funcionando la estrategia de seguridad, que lo que han hecho hasta ahorita no ha resultado, que los homicidios siguen creciendo y que no ha habido manera de implementar esta Guardia Nacional que fortalezca a una policía civil, y que es una aceptación de una derrota de la estrategia”.

La segunda “mala noticia” -dijo-, es que se va a “militarizar” la seguridad pública, “quiere decir, a utilizar abierta, franca y ostensiblemente al Ejército y a la Marina para que realice las labores de seguridad pública, que como en todos los países democráticos del mundo para ello está la Policía Civil, no militar”.

Y, la tercera gran mala noticia que enlistó, es que con todo lo que esto implica, “Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta de que su proyecto de la Cuarta Transformación está yendo a pique y está haciendo acopio de recursos financieros, militares y materiales para pertrecharse y defender su proyecto que se está hundiendo y él lo sabe, y esto es muy delicado, porque se va a radicalizar, lo que está buscando ya no son soluciones, sino culpables, por eso va a polarizar, va a crispar al país como su estrategia. Cuando él dice que la crisis le vino como anillo al dedo es porque le da el pretexto para recurrir y utilizar medidas extrema, medidas de excepción para fortalecer su autoritarismo”, manifestó el entrevistado.

Apuntó que éstas son las “tres graves” noticias derivado del decreto, pero destacó que su proyecto está naufragando y va a radicalizar sus posiciones y va a utilizar todo esto como una estrategia para las elecciones de 2021, “es una perversidad; ha sido un presidente que ha decidido no gobernar para todos, no ser un presidente o jefe de Estado de la Nación, sino seguir haciendo campaña política y pertrecharse en su proyecto de crear una hegemonía política que se le está yendo de las manos y por eso se va a radicalizar”, abundó el senador panista.





