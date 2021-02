Senador Jesús Enríquez espera que Loera cambie situación en la Sierra

Jesús Enríquez Herrera, senador y delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, comentó que los gobiernos pasados por parte de los partidos de Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, ha dejado mucho que desear y han tenido bastantes tropiezos, por lo que espera que el verdadero cambio lo pueda realizar Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Estamos muy contentos de conocer este lugar, hermosa sierra, con muchísimos recursos naturales pero con mucha pobreza” expresó durante su visita en días pasados al municipio de Guadalupe y Calvo.

Agregó que se continuara apoyando a la comunidad de ese municipio, pues se encuentran recibiendo diferentes apoyos más de 600 mil chihuahuenses, en donde se encuentran trabajando para ofrecer una mejor educación, salud y dar continuidad al los proyectos productivos, en especial en esa región.

En la región es conocida por su producción minera y la cantidad de madera que se genera, donde indico que se le debe de dar valor agregado a estos materiales para que los recursos generados por estos se queden en la región y no en otros lugares.

Así mismo calificó que para llegar al lugar es muy riesgoso dado que esta no cuenta con carreteras seguras, pues partes de esta se encuentran ya sin pavimentación poniendo en riesgo la integridad de las personas que transitan por la carretera.

“Hay que darle valor agregado a la madera, pero salen los minerales y salen las maderas y no se quedan aquí los recursos naturales para transformar las vidas, vimos la carretera que ya no tiene fragmentos que ya no tiene ni pavimento es pura tierra es pura grava, puras piedras, hay mucho riesgo” indicó Enríquez Herrera.