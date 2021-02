Señala Maru Campos misoginia y violencia política en su contra

La candidata virtual del PAN por la gubernatura, María Eugenia Campos, expuso la situación de violencia política que ha padecido durante su trayectoria en la política chihuahuense, asimismo mencionó la actitud misógina del gobernador Javier Corral.

Lo anterior dentro de su participación en la conferencia “¿Realmente las mujeres decidirán las elecciones 2021?”, en donde explicó que ha sido víctima de la misoginia en el tiempo que ha durado su gestión como alcaldesa de Chihuahua, en este caso por parte del gobernador Javier Corral, quien la ha atacado aún y cuando ella logró reducir de manera importante los índices delictivos, ha sido primer lugar en transparencia y no le ha dado problemas al Ejecutivo estatal.

“Después me di cuenta que no era un tema mío ni una responsabilidad mía, sino que era una actitud de misoginia, de mucho machismo y simple y sencillamente que le estorbaba, entonces me di cuenta a mis 45 años que aún existe la misoginia”, dijo la alcaldesa con licencia.

Campos Galván también reconoció que le ha tocado vivir situaciones de violencia durante su trayectoria política, incluso dijo, denunció un acto de violencia sexual cuando en una reunión de legisladores, uno de ellos intentó a ingresar a la habitación en donde se hospedaba.

Hizo énfasis en que las mujeres le dan un toque especial a la forma de gobernar, sobre todo por la apertura que tienen a la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los contrapesos, los cuales por naturaleza van de la mano.

En la mesa panel que fue mediada por Edna Jaime, directora general de México Evalúa, participaron las candidatas a gobernadoras María Eugenia Campos, por Chihuahua y Mely Romero, por Colima.