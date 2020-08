Señala Salud por "incapacidades exprés" a médicos

Personal del área de salud de manera exprés resultó diabético, hipertenso, o con enfermedades incapacitantes para no enfrentar su trabajo en tiempos de pandemia, esos “vulnerables” recibirán una sanción en caso de no regresar de manera voluntaria al servicio en la Secretaría de Salud.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

“Hay médicos que se incapacitaron de la Secretaría de Salud por vulnerabilidad, pero están trabajando en su consulta privada, o a nivel federal”, señaló Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte de la Secretaría de Salud.

De la misma manera hay quienes por amistad o compadrazgo consiguieron incapacidades exprés y se volvieron diabéticos de la noche a la mañana, se han detectado casos de personas a quienes les apareció una lumbalgia súbitamente.

Dijo que el secretario de Salud, Eduardo Fernández, les está brindando la oportunidad de que aquellos vulnerables, que en realidad no lo son, regresen a trabajar. “Es una incompatibilidad, no pueden estar incapacitados para salud pública y trabajando en lo privado, no es coherente”.

A este personal se le aplicarán sanciones en caso de que no regresen de manera voluntaria.

La doctora Irma Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, señaló que se van a revisar caso por caso para que al momento de incorporarse no haya riesgo, por lo que se están definiendo las áreas donde podrán trabajar.

Te recomendamos: Ráfagas --Cobra efecto nuevo desafuero de magistrado --Otra vez, discordia por las encuestas --Entre aspirantes y hierba mala

Local Más de 8 mil 500 firmas para solicitar reapertura de templos

Local Escuelas particulares no subirán colegiatura