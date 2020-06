“Ser papá es algo muy bonito": Benjamín Páez

“Ser papá es algo muy bonito, tener la oportunidad de agarrar en los brazos un bebé, convivir con él, su crecimiento, sus chiplerías, sus curiosidades; y son experiencias muy bonitas. Son bendiciones que Dios nos otorga y hay que aprovecharlos”, expresó Benjamín Páez Cárdenas, quien combina la noble labor de recolección de basura habitacional de la ciudad, con el entregado compromiso de ser padre de tres amados hijos.

Benjamín ha trabajado en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, durante más de dos décadas y está próximo a cumplir 27 años, y cuenta con 45 años de edad. Fue padre desde temprana edad, su hijo mayo cumplirá 23 años el próximo día 28 de junio, le sigue un joven de 18 años, y la luz de la casa y receptora de apapachos de toda la familia es la hija pequeña, de apenas tres años.





“No hay mucha conciencia del compromiso a esa edad, se va enfrentando uno a la vida como va llegando. Después el estar con ellos, el empezar a verlos crecer, se va el tiempo rapidísimo y es algo que se va disfrutando más. Cuando supe que iba a ser papá, es una emoción muy bonita. Luego empieza el proceso de los cuidados, la incertidumbre de saber si es niño o niña y una serie de cosas, que se experimentan”, compartió.





En ese sentido, refirió que después de años de haber nacido su segundo hijo varón, nuevamente su esposa quedó embarazada, lo que fue una bella noticia que ya buscaban. Además de ser su única hija mujer, la más pequeña, y la más chiple de la casa, nunca olvidará el nacimiento de sus tres hijos, pero en especial el de Génesis Guadalupe.





“Cuando nació mi hija, yo no la había visto, y una de las enfermeras la traía tapada. Se las enseñó en el vestíbulo a las demás y yo tenía una desesperación y ansiedad de verla. “Miren esta niña, salió muy viva, muy bonita”, les dijo. Le pedí que me la enseñara, quería ver cómo era, y le quitó la cobijita y le vi el rostro, me quedó su carita grabada, sus deditos”, relató sobre el día en que conoció a su hija.





Al enfrentar la contingencia por el Covid-19, mencionó que por la naturaleza de su trabajo, debe extremar precauciones, pero señaló que se siente seguro, porque cuenta con las herramientas y equipamiento necesario para cuidarse, con lo necesario para el cuidado personal de cada uno. Lo mismo hace en su familia, siempre está supervisando a su esposa e hijos que estén bien protegidos.





“Quiero felicitar a todos los padres, y a los que están por ser papás. Les espera una experiencia que solamente ellos lo van a vivir, no se puede compartir algo más que viviéndolo”, finalizó.





