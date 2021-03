Seré la voz de los ciudadanos indefensos: Alfredo Lozoya

El candidato a la Gubernatura por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, dio a conocer que no se quedará callado ante las injusticias cometidas por el Gobierno de Morena.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Emitió un mensaje dirigido al Coronel Roque Ruíz por irrumpir su hogar el pasado martes durante la madrugada en donde solo se encontraba su esposa Sol Sánchez y sus tres hijos.

“Al Coronel que irrumpió mi hogar quiero decirle: No me quedaré callado, no solo hablo por mí, sino por todos los ciudadanos indefensos, sin voz, que han sido violentados y no han sido escuchados.” Indicó.

Local Denuncia Coronel a Alfredo Lozoya ante la FGE: desmiente al candidato

Además cuestionó el comportamiento de MORENA por construir la paz, "¿Así construye la paz el Gobierno de Morena?Amedrentando familias indefensas, con un ejército profesional y armado", dijo.

Agregó que ser la voz de los ciudadanos indefensos a quienes la justica se les ha negado