Sí habrá aumento a los impuestos

El diputado federal Miguel Riggs Baeza lamentó que los legisladores de Morena hayan vendido la idea de que no habría incremento a impuestos para el 2020 y que ahora la Secretaría de Hacienda haya publicado el aumento a impuestos como el IEPS, IVA e ISR.

Por ejemplo, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a la venta de gasolina será en la Magna de 4.57 pesos a 4.95 pesos por litro; para la Premium de 4.06 pesos a 4.19 pesos por litro y el diésel de 4.64 pesos a 5.44 pesos, “esto era lógico al incrementar la Ley de Ingresos federal de 5.8 billones a 6.1 billones de pesos”, refirió al vaticinar que serán entre 10 y 15 centavos el incremento de la gasolina al público.

“En la Ley de Ingresos, nosotros (bancada del PAN) decíamos que iba a ver incremento de impuestos, y ellos (bancada Morena) decían que no habría, cómo no va haber alza de impuestos si están subiendo la Ley de Ingresos y la de 2019 no les alcanzó, cómo lo van a sustentar si el modelo recaudatorio viene a la baja”, criticó el diputado Riggs.

Además recordó que el Gobierno de México cerrará aproximadamente con 270 mil millones de pesos de subejercicio, esto ya que al tercer trimestres se cerró con 240 mil mdp, criticando en este sentido programas como Sembrando Vida que de 15 mil mdp sólo entregaron 3 mil 800 mdp; Crédito a la Palabra de 4 mil mdp apenas alcanzaron a entregar mil mdp, “traen más del 50% en subejercicio en sus programas asistenciales”.

“Por eso es importante recalcar en cuanto a la venta de combustible, se tuvo un superávit, se tuvo más ingreso por venta de combustible, pero porque sí estuvo subiendo durante el año, al menos los primeros meses; en cuanto a la venta del crudo tuvimos déficit, como la gente confunde entre el combustible y el crudo y dice es petróleo, ellos juegan con eso… pero no, en la venta del crudo tuvimos unos 500 mil barriles menos de venta al mes, pero ése se maneja en un renglón distinto a la venta de combustibles, y dicen que hemos vendido más, pero no es así”, expresó.