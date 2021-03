Sigue candidatura de Graciela Ortiz, unanimidad en votos

En Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó por unanimidad que la candidatura de Graciela Ortiz con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la gubernatura siga su curso luego de que se acreditara que no existieron gastos de precampaña.

Luego de que la Comisión de Fiscalización del INE dictaminara una sanción por la entrega extemporánea de un informa de gastos de precampaña en ceros, los y las consejeras del INE votaron a favor de que la sanción no detenga la candidatura.

El diputado Rubén Ignacio Moreira fue quien estuvo presente en la sesión del INE , quien explicó que de acuerdo al último dictamen de la Comisión, dejó de establecerse la cancelación de la candidatura, documento que fue aprobado por los consejeros.

“Nosotros abonamos porque esa fe de erratas sea votada a favor y no se lesiones los derechos políticos de Graciela para ser votada, porque ella no fue responsable de la misma. Cuando se le notifico ella procedió a contestar inmediatamente, la publicación no tiene la característica de ser publicidad, además es por una persona ajena y es un hecho aislado”, dijo.

Por su parte, la consejera electoral Adriana Favela indicó que no comparte la determinación de sancionar a Graciela Ortiz bajo el argumento de que no se presentara el informe de campaña. Lo que origina la circunstancia es el hallazgo de una inserción pagada por el diputado Omar Bazán e donde felicita a Ortiz por su precandidatura.

“Esta no es una inserción que haya pagado la licenciada Ortiz, es una inserción de un diputado que lo hizo de manera voluntaria. Yo creo que ni siquiera tiene la calidad de propaganda de precampaña”, dijo Favela.

