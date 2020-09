Sigue capital en semáforo naranja

Chihuahua capital permanecerá en semáforo naranja durante la semana del 14 al 20 de septiembre, toda vez que continúa el riesgo alto de contagios de Covid-19, al sumar 17 puntos en la evaluación que lleva a cabo la Secretaría de Salud el estado.

La subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán Arzaga, anunció esta mañana que los 57 municipios que conforman la región Chihuahua, no podrán avanzar al color amarillo pues aún no existen las condiciones para ello, por lo que hizo un llamado a no bajar la guardia y reforzar medidas sanitarias desde el hogar, espacios públicos y demás entorno.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

Señaló que para la zona de Ciudad Juárez, conformada por los municipios fronterizos, el semáforo continuará en color amarillo, pero advirtió, la puntuación no ha bajado lo suficiente por lo que continúa en riesgo moderado, con 15 puntos.

La subsecretaria hizo un llamado a la población en general, para acatar las medidas de higiene y sana distancia y aun cuando el semáforo avance, señaló, la pandemia no ha terminado.

"Ya habrá momentos para abrazarnos, para salir a las actividades que aun no debemos realizar, es responsabilidad de cada personas cuidarnos y cuidar a los demás", afirmó.

