Siguen extrayendo agua de El Granero

El diputado federal Mario Mata Carrasco, lamentó que CONAGUA tenga abierta la presa “El Granero” la cual sigue entregando vital líquido pero no se está contabilizando como parte del pago del Tratado de Aguas de México y EEUU de 1944; además informó que la reunión prevista para ayer se pospuso para el jueves a las 10 horas en las oficinas locales de esta dependencia federal, en la que asistirán autoridades y usuarios del distrito 05 de riego.

Recordó además que fueron las autoridades de CONAGUA quienes el pasado 14 y 20 de diciembre informaron que de la presa La Boquilla se debía entregar mil millones de metros cúbicos en tanto de la Luis L. León 100 millones de metros cúbicos “se ven mal que sigan declarando y sigan diciendo mentiras, ahora dicen que no dijeron eso, cuando está perfectamente documentado”

“Ante más de 200 personas, con la directora general de COAGUA presente, con el gobernador, con agricultores, presidentes de modulos de riego, con la JCAS, estaba también Desarrollo Rural, como se van a llevar el agua, ni modo que volando, claro que por el canal y río y tienen que abrir las compuertas” lamentó Mata Carrasco.

Advirtió que si se saca el millón de metros cúbicos de agua de La Boquilla, no se recibirán ni 300 millones de metros cúbicos por Ojinaga, por lo que se dejaría sin más de 700 millones de metros cúbicos al distrito 05 de riego y eso afectaría garrafalmente a los agricultores, sentenció.

Reiteró que CONAGUA sigue en la misma tesitura de querer sacar el agua de Chihuahua “este faltante (entrega de agua a EEUU) no es de ahora, es desde el 2010, no hicieron nada para pagarla, CONAGUA puede hacerlo para pagarlo, con el acta 234 sin tener que utilizar agua de las presas que no fueron diseñados para eso”.