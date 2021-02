Siguen las protestas por la gasolinera de El Platanito

A pesar de la inconformidad de los vecinos, continúan las obras de construcción de una gasolinera al final del parque El Platanito, a la altura de la calle Motolinia, donde ya se ha colocado un gran tanque de almacenamiento.

El señor Armando Jurado, vecino de la colonia Infonavit Nacional desde hace 30 años, comentó a El Heraldo que antes de la gasolinera se pretendió poner ahí una farmacia.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Vialidad no les autorizó porque no era viable, curiosamente ahora sí les da la autorización para una gasolinera, va a ser Carvel, Carlos Velázquez es el dueño. De hecho la entonces alcaldesa Maru Campos dijo en el Cabildo que no se iba a hacer la gasolinera (…). De aquí nos fuimos a Desarrollo Urbano, salió César Jáuregui de la reunión que tuvo con los vecinos y nos dijo también que no iba a haber gasolinera. Y ahí está otra vez, nadie ha cumplido su palabra”, lamentó.

“Ahora se echan la pelotita unos a otros, Vialidad a Desarrollo Urbano, Desarrollo Urbano a Vialidad y así se la llevan”, dijo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, señala que la obra se suspendió temporalmente, pero el propietario se metió por otros lados, con los sellos (de clausura) puestos.

“Finalmente les entregó el estudio de impacto vial y ya le dieron luz verde, quitaron los sellos y ya están trabajando otra vez. Nunca han dejado de trabajar, al señor le valieron un cacahuate los sellos. Para él la autoridad del municipio no cuenta, nomás la estatal y la federal, decía que eso era lo de menos, dando a entender que era circunstancial”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

