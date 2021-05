Siguen las renuncias de candidatos; avaló IEE otras 8 sustituciones

El Instituto Estatal Electoral avaló otras ocho renuncias y sustituciones de candidaturas, las cuales se suman a las 29 que fueron aprobadas por el Consejo Estatal hace una semana; en estas nueva renuncias no se incluye la solicitada por el ex candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz, ni la ex candidata de Redes Sociales Progresistas, María Eugenia Baeza.

Según el Instituto Estatal Electoral, las sustituciones aprobadas corresponden a cambios solicitados por los partidos PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, y la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, la cual está conformada por Morena, Partido Nueva Alianza y el Partido del Trabajo.

El documento publicado en los estrados electrónicos del IEE, especifica que por parte del PVEM, se recibió la renuncia expresa de los candidatos a regidores para el municipio de Delicias, propietario y suplente del puesto número 2, así como los propietarios de las regidurías 4 y 7; ese mismo partido sustituyó la candidatura por el Distrito local 17 con sede en Chihuahua, la cual fue registrada a nombre de Eduardo Gameros, quien finalmente se sumó al proyecto de Acción Nacional; en su lugar será Luis Eshaid García, quien ocupe la candidatura, aunque en la boleta electoral seguirá apareciendo Eduardo Gameros.

Por su parte el partido Movimiento Ciudadano, sustituyó a la candidata a regidora suplente en la posición 3 para Chihuahua capital, Valeria Villalobos Avilés; en su lugar quedará Alejandra Guadalupe Valenzuela.

En la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, se presentó la renuncia de Juan José Holguín, candidato suplente a la sindicatura de Guadalupe, y n su lugar se registró a Aldo David Román.

Finalmente por el PRD, renunció Karen Rodríguez, candidata propietaria a la regiduría número 7 en el municipio de Cuauhtémoc, y en el partido la sustituyó con Ana Patricia Soto.

Cabe mencionar que en los próximos días el Consejo General del IEE, estará avalando más renuncias de candidatos a diferentes cargos de elección popular, pues estas declinaciones siguen presentándose, como el caso de Fernanda Carreón, candidata a regidora por MC, o los nueve candidatos de FxM que anunciaron que presentarían su renuncia a sus candidaturas durante este jueves 27 de mayo.

