Necesario analizar Código Penal y Nacional para combatir puerta giratoria: Fiscal Carlos Mario

A pesar de que la Fiscalía General del Estado pone a disposición a más de 25 mil personas al año por cometer diversos delitos y que de éstos sólo mil 900 alcanzan una sentencia condenatoria, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, considera que este comportamiento obedece a una serie de la aplicación correcta tanto en el Código Penal del Estado de Chihuahua como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en algunas de las ocasiones benefician más a los presuntos responsables que a las propias víctimas.

Compartió que el primero de los filtros que se encuentran a la hora de realizar una detención es acreditar la legalidad, donde los jueces tienen la última palabra para decir si es legal o no la detención la cual al momento no se puede controvertir por ninguna vía y es su palabra la que puede o no acreditar la detención.

Lo anterior se puede ver afectado debido a la carga de trabajo de los jueces, condición de humor, amenazas, intimidación, competencia de la materia o en algunos casos hasta corrupción, donde pueden resolver que los detenidos fueron capturados de forma legal o no y por lo cual puede o no seguir su proceso penal.

Otra de las limitantes que ha detectado a lo largo de su carrera como abogado y como fiscal es el “perdón”, donde las personas pueden llegar a conceder este beneficio si llegan a un acuerdo con los presuntos responsables, que aplica en algunos delitos como robo, fraudes y otros más donde se permite esta salida del proceso.

“Con el perdón quedan muchos de los detenidos por robos y fraudes en libertad y aquí no importa el trabajo que hagan los agentes investigadores, ellos pueden armar el caso normal en uno o dos años y al dar con el responsable, pueden llegar a este acuerdo reparatorio y le entregan el perdón, él queda libre, sin antecedentes y es por eso que en muchas de las ocasiones vuelven a delinquir”, detalló.

La mayoría de las detenciones que se realizan en el estado son por delitos como robo en diferentes modalidades, drogas, violencia familiar, abuso de confianza, entre otros, que admite la suspensión condicional del proceso, así como una salida alterna, por lo que en muchas de las ocasiones no se puede llegar a una sentencia.

El Fiscal Carlos Mario dijo que no todas las salidas alternas son malas, dado a que en algunos delitos pueden llegar a un arreglo rápido para no llegar hasta la sentencia, sin embargo, considera que se debe analizar la aplicación correcta de las mismas, ya que al ser una rama del derecho público no es un derecho privado como en el caso del civil, y de lo contrario dejan que dependa de un particular a que conceda el perdón en delitos como fraude, robos y otros que generan la puerta giratoria.

“Nos convierten en cobradores cuando otorgan el perdón y hasta más barato les sale a los defraudadores, porque ellos obtienen dinero por diferentes cantidades y a la hora de negociar la reparación, termina pagando lo mismo o menos de lo que defraudo, sale más barato que adquirir un crédito y nosotros somos los que usamos recursos, personal y tiempo para que al último les concedan un perdón en lugar de permitir que sigan en prisión” explicó.

“La puerta giratoria nos pega fuerte, cómo es posible que estamos en rama derecho penal público ,que puedas activar al estado para investigar un fraude de 10 mdp, trabajamos desde el lado financiero, tardamos un año dos años, trabajo investigación, telefónica, dentro y fuera del país, sacamos orden de aprehensión, sacamos dinero para traslados, lo traemos, y luego se arreglan con el perdón, porque a la víctima les interesa recuperar su dinero, pero no les importa que vuelvan a delinquir”, comentó el fiscal Carlos Mario Jiménez.

Dijo que parte de este sistema es que se han detectado decenas de defraudadores reincidentes, porque cometen los hechos, obtienen el perdón, no quedan sin antecedentes, por lo cual exhortó a limitar el perdón, porque se queda la facultad al 100% al particular y no se revisa los alcances que podría generar esta liberación.

Comentó que es necesario sentarse a analizar el Código Penal, porque considera que el código procesal abrió la puerta giratoria, cuando la entonces Procuraduría General de la República analizó la elaboración del Código Nacional, pero no participaron los estados y claramente cada entidad mantiene marcado cada uno de sus delitos.

“La FGR ve delitos de armas, drogas, piratería, ambientales y fiscales, hidrocarburo, pero no tiene víctimas particulares, los testigos son los mismos oficiales, las víctimas son la sociedad, cómo van a saber cómo afecta el perdón, en un robo, fraude, no lo ven, no habían manejado el sistema, estaban en el tradicional”, añadió.

Carlos Mario Jiménez dijo que los estados tuvieron que haber sido incluidos porque actualmente sales con suspensión condicional del proceso, pero hay casos donde sale una persona en tres ocasiones, y cuando sale mata a una persona, vuelve a salir y vuelve a incurrir, pero nadie supervisa las condiciones de la suspensión condicional, que es lo que genera la impunidad en el país.

Refirió que otro de los casos donde quedan en libertad son las detenciones de vendedores o portadores de droga, quienes al tener pequeñas porciones de droga alcanzan a salir libre porque las penas son muy bajas, pero a pesar de que se comprueba que son los que comercializan esa droga, logran salir, cuando se van a un abreviado vuelven a salir porque es la primera ocasión que llegan a este proceso.

“Es la puerta giratoria, es importante analizar en cuáles casos de política criminal se deja a particular, a una sola ocasión, a cuáles casos no, si es reincidente, si hicimos el mismo trabajo y el fraude no, porque no es problema que defrauden; si hay problema, son detenidos, salen libres y vuelven a cometer los hechos”, compartió.

Indicó que el hecho de que el 8% de los más de 20 mil detenidos llega a una sentencia, es atribuirle al control de la detención, porque esta decisión del juez no es recurrible y en ocasiones no quieren recibir los controles de detención por ser del fuero federal, el cual pueden recibir y posteriormente turnarlos a los tribunales federales, pero en lugar de ello lo rechazan y quedan absueltos del delito.

“En días pasados hicimos una serie de cateos, hasta bajaron los homicidios en la capital, hubo detenciones, tenían arma y droga, es tipo fuero común, y arma de fuego en el tema federal, nos dicen que por el arma queda en libertad y siguen con el tema de la droga y como tienen penas mínimas, quedo en libertad a pesar de toda la investigación que se inició y los elementos que se lograron reunir de las intervenciones”, explicó.

Dijo que es necesario que los nuevos legisladores puedan participar o impulsar reformas a la ley, y exhortar en lo federal para entrar en un análisis profundo y consciente tanto de los códigos del estado como del ámbito nacional, para terminar con la “puerta giratoria” y las lagunas que existen que perjudican la procuración de la justicia.