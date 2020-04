Sin acceso a tecnología 20 por ciento de escuelas públicas

En el estado el 20% de las escuelas de nivel primaria, secundaria y medio superior no cuentan con computadoras ni conexión a internet, revela el Diagnóstico Derecho a la Educación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 2018 a 2019.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Lo anterior significa que 148 mil 200 estudiantes no tienen acceso a la tecnología dentro de las aulas, la mayor parte corresponde a escuelas primarias, con 83 mil 200 alumnos; 38 mil de educación secundaria y 27 mil de educación media superior, que no pueden acceder a internet, ni computadoras en los planteles.

De acuerdo a la información del Coneval, de las 2 mil 686 escuelas públicas y privadas de nivel básico (primaria) 477 no cuentan con internet ni computadoras, lo que afecta a 83 mil 200 estudiantes, que son únicamente del sector público; en el caso de las escuelas secundarias, Coneval registra 952 planteles, de los que 371 no cuentan con dicha tecnología, lo que equivale a 38 mil estudiantes.

En nivel medio superior, existen 634 planteles de los que 126 no tienen computadoras ni internet, lo que significa poco más de 2 mil 200 estudiantes.

Las cifras en cuanto a alumnos, personal docente y número de escuelas en el estado se presenta de la siguiente manera: en educación preescolar hay una matrícula 126 mil 056 estudiantes, 5 mil 546 docentes y 2 mil 125 planteles, aunque de este nivel no se especifica cuáles cuentan con equipo de cómputo y acceso a internet.

En lo que respecta a educación primaria son 418 mil 256 estudiantes, 16 mil 750 docentes distribuidos en 2 mil 686 escuelas; en educación secundaria se tienen 190 mil 095 estudiantes, 10 mil 409 maestros, y 952 planteles. Por último, en educación media superior, hay 160 mil 447 estudiantes, así como 11 mil 187 docentes y 634 escuelas de dicho nivel.

En este sentido, se estaría hablando de que en Chihuahua son 2 mil 309 escuelas las que sí cuentan con computadoras e internet, contra 477 que no acceden a éstos; de nivel secundaria son 581 escuelas que sí cuentan con internet y computadoras, y 371 no; y en el nivel medio superior son 126 las que no cuentan con este servicio.

La distribución estatal por nivel educativo se registra de la siguiente manera: la educación preescolar, el 10.7%; educación primaria representa al 33.7%; la educación secundaria, el 15.3%; la educación media superior, el 12.9%.

De acuerdo al estudio, los puntos en los que se registra mayor carencia en cuanto a acceso a la tecnología continúan los que están ubicados en la zona serrana, donde se considera que más del 80% de la población vive con al menos un tipo de rezago o carencia, y las más comunes son la alimentaria, servicio, seguridad social, y en educación, destaca la falta de aulas equipadas, aunque los gobiernos han trabajado para llegar a municipios serranos dotando de algunas computadoras.

Cabe señalar que no se especifica cuántos equipos de cómputo se tienen por cada escuela, sin embargo, aquéllas que han incorporado la informática lo hacen por medio de talleres, o clases en las que determinado número de estudiantes las pueden ir utilizando, con la finalidad de que todos lleguen a acceder a dicho equipo.

Además de los esfuerzos de los gobiernos por dotar de este equipo a las escuelas, en varias, la colaboración de padres de familia ha estado presente, ya que también han colaborado para el equipamiento de algunas, principalmente primarias y secundarias.

Además se encuentran las escuelas privadas en todos los niveles, en las que sí se cuenta con computadoras e internet para estas clases representando entre el 7 y el 11% del total de escuelas en el estado.

VER GRÁFICA

*DATOS PARA GRÁFICA (Tecnología se refiere a internet y computadoras)

Nivel Total alumnos Total escuelas Alumnos sin acceso a tecnología Escuelas sin tecnología

a) Primaria 418,256 2,686 83 mil 200 477

b) Secundaria 190,095 952 38 mil 371

c) Media superior 160,447 634 27 mil 126