Sin amparo, cambio de identidad sexual

“En Chihuahua, a partir del mes de noviembre existe la posibilidad de que las personas legalicen su situación con el género que se identifican sin tener que acudir a ninguna instancia, ya que es discriminatorio solicitar análisis, estudio o tratamiento para comprobar que eres una persona que no está de acuerdo con la identidad”, manifestó Luis Mendoza Padilla, presidente del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual.

Luis Padilla detalló que durante dos años y medio se tramitaron un total de 104 amparos para realizar el cambio de identidad, de acuerdo con el género con el que se identifican, lo que dio jurisprudencia, y actualmente, se han 311 procesos sin necesidad de amparo en todo el estado, en tan sólo tres meses.

“La gente se reprime por desinformación, miedo de exponer sus datos en amparos y en tres meses se ha triplicado la cantidad que se trabajó durante dos años y medio”, destacó.

Al pronunciarse sobre eventos como la presentación del libro “Atrapado en el cuerpo equivocado”, que presenta Pablo Muñoz en la ciudad de Chihuahua, calificó como un discurso el acto de la presentación, porque atenta contra la libertad de elección, al derecho de elegir la identidad de las personas trans.

“Se enfoca a lo científico y médico, pero no trata lo sicológico, que es la base del movimiento trans. No hay una ideología, no se llama ideología, no se quiere cambiar el pensar de nadie, más que la persona vivir su condición, porque está discordante al sexo físico, y se hace el pronunciamiento para dejar de estar con prejuicios y viejos estigmas que digan que la transexualidad es mala y encasillarla a un enunciado que diga que es ideología de género, porque no es ideología”, reiteró.

En ese sentido, mencionó que estudios sicológicos avalados por la Asociación Americana de Sicología y la Organización de las Naciones Unidas dicen que la condición trans es un proceso que vive la persona desde temprana edad, desde que el menor empieza a hablar, cuando identifica si está en sintonía con su género.