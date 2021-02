Sin modificar fecha de elecciones pese a pandemia

Modificar la fecha de las elecciones federal y locales programadas para el próximo 6 de junio resulta inoportuno, ante el riesgo que existe de entrar a una crisis constitucional, aseguró el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su participación en la charla “Desafíos jurídicos del proceso electoral 2021”, con el exmagistrado electoral Salvador Nava Gomar, organizado por la red de profesionales en derecho “Inteli Iuris”, recordó que el próximo 1º de septiembre debe instalarse la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, que resultará electa de los comicios que habrá este año.

“Que ello pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional deriva en que la opción de modificar la fecha de las elecciones, que si bien es una opción que no está exenta en este nuevo marco jurídico derivado del propio COVID, no es una opción pertinente y no es, sin lugar a dudas, la opción primigenia”, sentenció.

Córdova Vianello estimó que deberán ser los distintos órganos del Estado mexicano, incluido el INE, quienes generen las mejores condiciones sanitarias para que el 6 de junio la ciudadanía pueda acudir a las urnas sin que ello implique una alteración en la curva de contagios, un objetivo que ya se logró el año pasado en Coahuila e Hidalgo.

El Consejero Presidente explicó que el INE ha adoptado todas las previsiones, incluidas las presupuestales, para que “el día de la elección sea una auténtica fiesta democrática con independencia de que la pandemia lamentablemente seguirá entre nosotros”.

